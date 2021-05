Putukad söögilaual: linnaloomanäitus avab tulevikutoidu tagamaid

Laupäeval, 29.05 kell 12 algaval teemapäeval räägitakase Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi näitusel „Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos“ putukatoidust ning miks see on tänapäeva maailmas oluline ja tõusev trend. Teemapäev toimub koostöös Eesti Putukatööstuse liiduga, lisaks teevad muuseumi külastusjuhid giidituuri näitusel.