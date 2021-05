FOTOD | Kassivabriku viljad tuli otsejoones kliinikusse saata

MTÜ-le saabus kõne Pärnumaalt, kus eakas omanik ükskõikselt teatas, et soovib vabaneda neljast pärsia kiisust: nad kolavat igal pool, seal hulgas ka klaveri peal ning tütre uus elukaaslane ei kannatavat kasse.



"Kui tegemist poleks olnud aastates inimesega, oleksime arvanud, et see on nali," kirjutavad kassikaitsjad ühismeedias. "Kes tahaks ilusatest tõupuhastest loomadest lahti saada? Vahetasime siiski kontakte ja lubasime tulla vaatama, mis olukord neil kodus on."

Pärnu vabatahtlik leidis eest seitse kassi, kellest nelja sooviti loovutada. Vabatahtlikule jäi mulje, et tegu on kassivabriku toodanguga, kellest müügi teel polnud suudetud vabaneda. Kiisud olid noored, vanuseks ilmselt vähem kui aasta. Ülejäänud kolme kassi omanikud ära anda ei soovinud, kuid andsid lubaduse nad steriliseerida või kastreerida.

Ilmselt alatoidetud loomad haisesid ja olid viletsas seisus - hambad, karvastik ja silmad vajasid ravi, ühel kassil oli ka tupepõletik. Hammaste kehv olukord oli ilmselt tingitud vitamiinipuudusest. MTÜ-l õnnestus kokkuleppele saada kahe kliinikuga, kes kassipojad ajutiselt oma hoole alla võtsid.

Paraku kulus protseduuridele 1100 eurot, mida MTÜ palub aidata maksta.

Annetada saab siin:

MTÜ CATS HELP

märgusõnaks "pärslased"

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

Annetustelefon 0001 900-kõnetasu 10 €