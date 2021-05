Enneolematu võimalus: loomade varjupaikade tegemistele saab täna kaasa elada kodust lahkumata

"Kuigi meid külastavad tuhanded loomasoovijad aastas, ei teata kuigi palju varjupaikade tegelikust igapäevatööst. Tihti on inimestel arvamus, et loomade varjupaiga töötajad tegelevad päev otsa kassipoegade silitamisega. Tegelikult on see nii emotsionaalselt kui füüsiliselt raske töö, kus tuleb segadusse sattunud loomade, ja teinekord ka inimestega, tasakaalukalt suhelda," rääkis Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks.