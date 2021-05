Loomad videole jäädvustanud Ülo ütles, et on siile aias varemgi kohanud, kuid öösiti nende tegemisi jälginud pole. "Pulmad, mis muud! Enne kismat jooksis isane umbes pool tundi ümber turtsuva emase, kuni tuli see kolmas aia alt läbi ja ründas kohe," kirjeldas ta Delfi Lemmikloomale.