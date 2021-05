Suveks vormi, aga mitte ainult inimesed! Kuidas langetada kaalu lemmikloomal?

Kui loomale sobib, on ujumine suurepärane viis aktiivsuse tõstmiseks, mis ei kurna liigeseid. Uuringud on näidanud, et kui liigeseprobleemide käes vaevlevad koerad saavad iga päev vähemalt tund aega liikuda, vähendab see nende lonkamist ja hoiab kehakaalu kontrolli all.