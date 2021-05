FOTOD | Nalja kui palju! Fotonäitus Ülemistes näitab kõige lõbusamaid loomapilte

Looduse Omnibussi poolt korraldatav traditsiooniline konkurss toimus möödunud aastal juba kahekümnendat korda. Fotovõistlust korraldatakse eesmärgiga ergutada huvi nii looduse kui ka fotograafia vastu. Konkursi eripäraks on see, et võistlevad nii täiskasvanud kui ka noored ja lapsed.

Võistluspildid annavad ettekujutuse Eesti loodusfotograafia tasemest ja suundumustest ning siinse looduse mitmekesisusest ja ilust. Parimad tööd valis välja fotograafidest, kunstnikest ja loodusteadlastest koosnev žürii, mille esimees oli Urmas Tartes.

„Seekordne konkurss oli eriline mitmeti. Salakaval viirus suunas inimesi rohkem loodusesse. Samas on keerulises olukorras pildiloomele keerukam keskenduda. Sellest eriolukorrast sündinud humoorikate loodusfotode konkurss tõi loodetavasti kõigisse veidi helgust. Teisalt oli märgata, et kodustena süvenesid inimesed pildivalikusse rohkem. See ilmnes esitatu kvaliteedis," märkis Tartes.

„Meie loodusteemalistel puhkealadel on olnud alati loodusest inspireeritud foto- ja videomaterjal," kommenteeris Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm. „Meil on siiralt hea meel näidata oma külastajatele põnevaimat Eestis sündinud loomingut ning alustada seda diginäituste sarja just parimate humoorikate loodusfotodega. Loomade ehedad emotsioonid nendel piltidel toovad naeratuse näole kõigile".

"Looduse aasta foto" välkkonkursile "Humoorikas looduspilt" saabus 485 isemoodi vahvat, üllatavat ning naljakat fotot kokku 172 loodushuviliselt-fotograafilt. Urmas Tartese juhitud žürii liikmed olid Tiit Hunt, Tõnu Talpsep, Heiko Kruusi, Jaan Künnap ja Enel Lepik.

Fotonäitus on üleval keskuse kiviteemalise puhkeala ekraanil (Euronicsi ja Jyski lähistel) kuni suve lõpuni.