Venemaa alustas lemmikloomade kaitsepookimist koroonaviiruse vastu maailmas unikaalse vaktsiiniga

Vaktsiin kannab nime Karnivak-Kov, seda manustatakse nii riiklikes kui erakliinikutes ning on maailmas ainulaadne. Riikliku veterinaarteenistuse nõuniku Julia Melano sõnul on suuremat huvi vaktsineerimise vastu üles näidanud tõuaretajad, tihti reisivad loomaomanikud ning need, kelle loomad liiguvad n-ö vabakäigul.