Vaevu liimpüünisest pääsenud rebane sai kleepuva nime

Rebane oli jäänud kinni püünisesse, mida kasutatakse näriliste ja teiste kahjuriteks peetavate loomade püüdmiseks. Tegemist on alusega, mille peale on kleebitud paks kiht tugevat liimi. Kahjurloomad (näiteks hiired) jäävad sinna kinni ning hukkuvad.

Šoti loomakaitseorganisatsiooni SSPCA (Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals) päästjad nägid mitu tundi vaeva, enne kui kutsikas püünisest vabastati. Loom puhastati tugevast liimist, osa tema kasukast tuli maha ajada.