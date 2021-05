Sooja aja needus: karvavahetus - kuidas hooldada lemmiku karvastikku suvel?

Soojemate ilmade saabudes kurdavad paljud loomaomanikud selle üle, et lemmik hakkab ohtralt karva ajama, kuid spetsialistide sõnul on seda probleemi võimalik ohjeldada. Oluline on looma regulaarselt vannitada ja kammida, see aitab eemaldada surnud karvad. Lisaks karvaajamise piiramisele muudab see naha hingavaks, mistõttu ei hakka loomakesel niivõrd palav ning vähenevad ka ebameeldivad lõhnad, sest mustus ei takerdu surnud karvadesse.

Tihti tekib ka küsimus, et kas ja millal peaks lemmiklooma pügama. „Siinkohal on lihtne reegel see, et kui looma karvastik püsib puhas ja pole pulstunud, ei vaja see ka pügamist. Samas loomadel, kelle karvkate on juba lootusetult pulstunud, tuleks seda oluliselt piirata," selgitab Ksenia German. Nimelt on mõne loomatõu puhul karvkatte piiramine ülioluline, et tagada karvkattes õhuringlus - see aitab palava ilmaga loomal jahtuda ning näiteks pärast suplus paremini kuivada.