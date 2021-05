FOTOD | Kas ainult erilised väärivad kodu? Kuuevarbaline kassipesakond naudib menu

Käes on kassipojahooaeg ja me järjest leiame tänavatelt nii üksikutena, kui pesakonniti neid väikseid ja väeteid, kes kõik väärivad uut võimalust. Maikuus varjupaikadesse sisse tulnud kassidest on kolmandik olnud kassipojad. Ja see on alles hooaja algus. Hooaaja esimene laine on juunis-juulis ja teine oktoobris, mil kasside arv varjupaikades võib muutuda kolmekordseks võrreldes kevadega. Vaiksemaks jääb alles novembris.

Kui kassipojad varjupaika jõuavad, siis esimena tehakse neile veterinaarne ülevaatus. Sealt edasi parasiiditõrjed, sest alatihti on nende soolestikus ussid, seljas kirbud ja täid ning kõrvades lestad. Niinimetatud vabana sündimine toob tegelikult kaasa haiguse ja viletsuse, mis pisikeste tervist laastab.

Nii palju kui võimalik, saadame me kassipesakonnad hoiukodudesse kosuma, kus nad kodustes tingimustes jalad alla saavad. Kui kassipojad on loovutusküpsed ja vastavad vet-protseduurid tehtud, algab neile uute kodude otsimine. Kui nüüd kõikidele soovijatele kuuevarbalisi ei jätku, siis kuues varjupaigas, kus me üle Eesti tegutseme, on palju teisi nunnumeetreid, kes oma kodu ootavad. Kindlasti leiab iga soovija endale lemmiku, kes suureks saades talle hingeloomaks saab. Ja otsus lemmiklooma võtmiseks peab olema kaalutletud, mitte emotsiooni ajel tehtud, sest te seote oma elud kokku 15ks aastaks või kauemakski.

Kassipoegade üleskasvatamise aeg võib kujuneda meile keeruliseks just kassipoegade toitmise teemal. Kui kassipojad alles õpivad sööma tahket toitu, siis on nad eriti valivad ja pirtsakad. Me võime käija kas või kõrvade peal, aga kui pisike ei taha seda toitu, mis meil pakkuda on, siis ta lihtsalt keeldub toidust ja jätab ennast kasvõi nälga. Et nad on nii õrnukesed, siis tuleb kassipoegi poputada, et nad kasvaks ja nende immuunsüsteem tugevneks.

Meie eriline rõhk on spetsiaalsetel kassipoegadele mõeldud konservidel, mis kipuvad varjupaikades liiga ruttu otsa saama. Kui kellelgi on soov kassipoegi aidata, siis annetage meie kodulehel ja me saame kassipoegadele toitu osta või helistage varjupaika ning teid juhendatakse, millisest konservist just puudus on. Suur tänu kõikidele, kes aitavad kassipoegadel suureks kasvada!