8 käsklust, mida iga koer võiks osata

2. „SOS kutse"

SOS kutse tuleb eriti kasuks, kui koer on lahtiselt ja lähenemas on kas mõni inimene või näiteks teine loom. SOS kutse käsklus peab kindlasti olema erinev tavalisest „siia" käsklusest ja peale seda käsklust võiks olla ka koerale üks eriti hea preemia tagataskust võtta.

3.„Koos/kõrval"

Tavaliselt kasutatakse antud käsklust näiteks tänavatel kõndides, kui koer on rihmas. Kellelegi ei meeldi tiriv koer, see ei ole meeldiv koeraomanikule ega ka tegelikult koerale endale. Linnatänavatel kõrval kõndiva koeraga möödub teie mõlema jalutuskäik murevabalt.

4. „Jäta/pane maha"

Ka see on hea käsklus, mida kõik koerad võiksid osata. Kellel ei oleks olnud olukorda, kus koer haarab midagi hambusse ja omanik on maratoni kiirusel juba kätega koera kurgus?! Antud käsklust õpetades peaks jällegi meeles pidama, et kiitus ja preemia, kui koer ebasobiva eseme maha paneb, peab olema suur!

5.„Siia"

Siia-käsklus on jällegi üks väga oluline käsklus. Küll aga tuleb seda kasutada ainult nö „positiivsete" asjade korral. Kui koer kuulas ja tuli ilusti Sinu juurde, peab sellele alati järgnema preemia. See käsklus kulub marjaks ära, kui koer näiteks kogemata rihmast lahti saab või vabalt metsas jalutades järsku mõni seeneline vastu tuleb.

6.„Istu"

See on selline käsklus, mida tavaliselt õpetatakse igale koerale esimesena. See on küll päris tavaline käsklus, kuid jällegi, kulub erinevates olukordades nö marjaks ära. Kui koer on näiteks väga äksi täis, hüppab ringi ja ei suuda rahuneda, siis võiks talle anda „istu" käskluse.

7. „Lama"

Väga tavaline käsklus, aga ilmselt peale „istu" käsklust on see üks põhilisemaid, mida iga koeraomanik oma koerale õpetab. Ka see aitab koertel rahuneda, kuid on üks nö alus käske mitmele järgnevale trikile või käsklusele nagu näiteks „rulli", „oma kohale" jne.