Homme selgub karusloomade saatus

Kell 11 toimub Riigikogu ees kogunemine karusloomafarmide keelustamise toetuseks. "Soovime oma kohalolekuga tunnustada positiivseid muudatusi seadusloomes ning näidata, et Eestil on aeg liituda riikidega, kus julm karusloomatööstus on juba keelustatud," sõnas Loomuse kommunikatsioonijuht ja juhatuse liige Annaliisa Post.

"Juba homme otsustab Riigikogu lõpphääletusel karusloomafarmide edasise saatuse üle. Eelnõu lugemise ajaks koguneme Nähtamatute Loomadega Riigikogu ette visuaalseks ürituseks. Oleme viimaste aastate jooksul suhelnud paljude poliitikutega ja meil on äärmiselt hea meel tõdeda, et Riigikogu liikmete seas on väga palju loomadest hoolivaid inimesi. Seetõttu tahame välja näidata oma siirast tänu neile rahvasaadikutele, kes eelnõu toetavad. See on meile esmakordne visuaalne üritus, mille jaoks toome kohale ka hiigelloomad. Ootame põnevusega, et Riigikogu langetaks loomasõbraliku otsuse," kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering, kes on loomade heaoluga tegelenud juba 15 aastat.