VIDEO JA FOTOD | Tõbine mäger tuli inimeselt abi otsima

Halvas seisus, haiged või vigastatud metsloomad/linnud tulevad järjest rohkem inimese juurest abi otsima. Nii juhtus ka selle mägraga, kes oli öösel inimese kuuri pugenud ja oma kurba saatust ootama jäänud. Õnneks teda märgati kohe hommikul ja anti Loomapäästegrupile teada.



Vabatahtlikud sõitsid kohale ja kui algselt tundus, et nad jäid hiljaks, siis õnneks nii see polnud. Loom ei osutanud erilist vastupanu ega üritanud isegi mitte rünnata, mis näitas juba seda, et tal oli ikka valus ja väga halb olla. Mäger topiti ruttu puuri ja autosse ja kiiresti kliinikusse, et selgust saada, mis tal viga on.

Seal selgus, et mägraonul on kärntõbi, parasiidid, erinevad haavad nii kehal, kui ka ninal, tema üks käpapadi on katki, kerge alatoitumus, tema maksanäitajad olid natuke liiga kõrged, aga õnneks kõik see on ravitav ja ta sai uue võimaluse elule. Nüüd on veel vaja tublilt kosuda, oodata haavade paranemist ja mõne aja pärast saab ta tagasi sinna kuhu ta kuulub.

Kuna iga sellise kliiniku külastusega kaasnevad ka arved, siis palub Loomapäästegrupp heade inimeste abi nende maksmisel:

Loomapäästegrupp MTÜEE437700771003183318

või annetustelefonile helistades: 900 1313 (5.-)900 1414 (10.-) või 900 2323 (25.-)