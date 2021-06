VIDEO JA FOTOD | Muri tänab! Auto alla jäänud ja eutaneerimisele määratud koer läbis Delfi lugejate abiga õnnestunud operatsiooni

MTÜ perenaine Irmeli Grönberg ütles, et operatsioon venis oodatust veel pikemaks, kuid Muri luud lapiti hoolega kokku ja nüüdseks on koeral eluvaim sees. "Eile Tallinnast tagasi sõites korraldas ta mulle küll insuldi. Kuna talle oli antud suur annus narkoosi, kohaldati ka järk-järguline ärkamine. Autos tagasi sõites jäi ta korraga vait. Peatasin auto kinni ja nägin, et tal on silmad tagurpidi, tundus, et ta ka ei hinga," jutustas Irmeli. "Mõtlesin, et nüüd ongi kõik, aga mõne minuti pärast tegi ta silmad lahti, vaatas otsa, justkui öeldes: ma ju magasin!"