Valmistud lemmiku koju toomiseks? Vaata, mida vajab sinu uus pereliige

Enne looma koju toomist varu talle pesa või muu sobiv elupaik (puur, akvaarium, kuut, aedik), teised vajalikud lemmikloomatarbed (sööginõud, kassile liiv ja liivakast, küülikule saepurugraanulid, hein, mineraalkivi jne) ning toit, millega tema seedimine on oma eelmises kodus või varjupaigas juba harjunud.

Järsk toiduvahetus võib looma mikrofloora sassi lüüa ning tulemuseks on kõhulahtisus. Seetõttu on hea anda loomale aega uue koduga harjuda ja alles siis hakata tema seedimist muu toiduga tasapisi harjutama. Sealjuures peaksid uue toidu kogused olema väikesed, mida tasapisi suurendatakse. Mingil juhul ei tohi looma toita talle mitte ettenähtud söögiga (nt joota koerale piima ja sööta teda viineritega jne), mis on nende tervisele tegelikult ohtlikud.

Kõik loomad vajavad uude koju üleminekul perega kohanemiseks aega ning võivad vajada õpetust näiteks puhtusepidamisel. Ole oma ootustes looma suhtes mõistlik, sest keegi pole täiuslik. Nagu inimestel, on ka igal loomal erinev iseloom. Käitumisprobleemide esinemisel konsulteeri spetsialistiga ning püüa probleem lahendada. Järjepidevus ja kannatlikkus kannavad alati vilja.

Loomale kulub palju aega, olenevalt liigist isegi mitmeid tunde päevas. Aega kulub looma eest hoolitsemisele (näiteks tema järel koristamine või puuri korrastamine) ja temaga suhtlemisele. Kui võtad koera, lisandub ajakulu jalutamas käimiseks ja koera õpetamiseks. Koolitamata koer võib olla ohtlik teistele, sulle ja ka iseendale. Parem on kulutada alguses rohkem aega looma koolitamiseks kui hiljem pahade harjumustega võidelda. Ole looma õpetamisel kannatlik, osuta talle palju tähelepanu ning näita üles hoolivust. Võimalusel pöördu juba kohe alguses professionaalide poole ja mine koeraga koertekooli. See on koerale ka hea võimalus teiste koertega tutvuda ning üldiselt sotsialiseeruda.