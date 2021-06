LÕBUS VIDEO | Jooksuaeg täistuuridel: vaata, milline näeb välja Eesti karude Tinder

"Seni kogutud info põhjal võib öelda, et emakarud nii usinalt ei märgista. Kõikidest jäädvustatud hetkedest on siiani tegemist olnud ainult isakarudega, kes oma selga puu vastu hõõruvad ja hammastega närivad. Võimalik, et ma pole veel emakarude märgistuspuude juurde jõudnud," rääkis ta.