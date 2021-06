Karusloomafarmide keelustamise järel kardavad paljud, et järg on lehmapidamise käes Foto: Anni Õnneleid

Tuhanded vaesuses elavad lapsed ja protest kalade õiguste eest - hulk inimesi, nende hulgas ka poliitikuid, leiab, et loomade õiguste eest seisjaid on liiale läinud, sest võibolla keelatakse järgmisena lehmapidamine ja kalalkäik? Loomakaitseorganisatsioonid ja loomade õigusi tähtsustavad parlamendisaadkud on teist meelt.