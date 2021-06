FOTOD | Hoiatus lemmikloomaomanikele: Loksa laevatehase läheduses on reostunud merevesi

"Tundub, justkui oleks õlireostus, miski muu ei läigi nõnda," märkis Delfile anonüümsust palunud lugeja. "Need õlilaigud on laevatehase ääre poolel ja oja juures ka."

Ta täheldas, et reostunud paik tundub koeradele meelisasukohaks olevat. Seetõttu tasub lemmikloomaomanikel olla valvas. Ala keskel on näha surma saanud metslooma korjust, selle seos aga reostatud mereveega on ebaselge. "Tundub, et see olukord on selline juba teist-kolmandat päeva," andis lugeja olukorrale omapoolse hinnangu.