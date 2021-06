Möödunud nädala lõpul tõid Eestimaa loomakaitse liit ning põllumajandus- ja toiduamet eaka naisterahva majapidamisest ära tohutuks kasvanud koertekoloonia.

Lugu ulatub tegelikult aastate taha, mil Eestimaa loomakaitse liidule saabusid signaalid, et Raplamaal on ühe vanatädi koerapidamine kasvanud veidi üle pea. Tollal prooviti seda lahendada ainult ametnikele lootma jäädes, kuid paraku tulutult. Koeri oli väga palju, kõik paaritusid omavahel ja koloonia järjest kasvas.

Aprilli lõpus asus liit juhtumiga uuesti tegelema. "Arvasime, et asi on hull, aga et see on lausa nii õõvastav, seda karta ei osanud. Peale koerte nägemist ahmisime mõne minuti õhku ja asusime tegutsema," nentisid loomakaitsjad, kelle sõnul jäi alguses ebaselgeks isegi koerte arv.

Aprilli lõpus ja mai alguses õnnestus sugulastel tuua liidu hoole alla 16 koera. Üks neist poegis kohe ka kaks ellu jäänud kutsikat ehk kiiresti hoiukodusesse saadetud koerte arv oli selleks hetkeks kokku 18.

Kuigi memm polnud nõus rohkem koeri ära andma, tuli tegutseda kiiresti. Reede hommikul sõitsid liidu vabatahtlikud ja PTA ametnikud kohale ning see, mis neid ees ootas, ületas ka kõige elavama fantaasia piirid. "Riietusime kaitserõivastustesse ja sukeldusime ammoniaagihaisu, koerasita ja uriini sisse. Maja põrand oli ühtlaselt nendega kaetud. See oli seal olnud nii kaua, et tekitanud kohati lausa kihi põrandale," kirjeldasid aktsioonist osavõtnud. "Roomasime sõna otseses mõttes sita ja kuse sees, et kappide ja rämpsuhunnikute alt koeri kätte saada. Neid oli väga palju ja alati, kui juba tundus, et kas nüüd said kõik, leidus ikka mõni, kes oli ennast osavalt kuskile ära peita suutnud."