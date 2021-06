Mõrtsukhai rünnakust pääsenud surfar asub haisid kaitsma

2015. aasta juulis osales austraallane Mick Fanning World Surf League Championship Touril, kui teda ründas mõrtsukhai, samal ajal kui tuhanded hirmunud fännid jälgisid sündmust otseülekandes telerist. Nüüdseks pensionile jäänud surfarist on saanud looduskaitsja ning uue dokumentaali „Päästke see hai" saatejuhina asub Mick teele, et teha oma kogemusega rahu ja saada nende tippkiskjate kohta rohkem teada. Põnev kaheosaline sari esilinastub 7. juunil kell 21.05 kanalis Viasat Nature .

Dokumentaalis „Päästke see hai" asub kolmekordne surfamise maailmameister koos juhtivate ekspertidega missioonile, et uurida haide kaitsmist. Need võimsad kalad on nüüdseks muutunud jahitavateks: igal aastal tapetakse hinnanguliselt 20-100 miljonit haid kaubandusliku kalapüügi tõttu, paljud neist oma liha ja uimede pärast, elupaikade kadumise, reostuse ja naftalekete ning inimeste arusaama tõttu, et haid on surmavad tapjad.