Viisakas härra Wiglaf ootab oma õiget

Wiglafit, sõprade jaoks Wiggut, ei huvita klaviatuurijooksud, mööbli rüüstamine, kõrged detsibellid ega muu säärane noorte nolkide pärusmaa. Kõik trikid ja pahandused on tal juba nooruspõlves tehtud ja seetõttu on tegu igati rahuliku härraga. Ta ei luni paisid, heidab kannatlikult su lähedale pikali ning jääb silmsidet ootama. Selle tekkides teeb ta kõigest ühe vaikse mjäu, viidates hellusevajadusele (või tühjale kõhule) ja jätab otsuse täiesti sinu teha millal teda paitada ja kui palju.

Talle sobib magamiseks nii põrand, pappkast kui pehme voodi - ta on kõige üle võrdselt tänulik. Seda ka igasuguse toidu üle, mis ta nina alla jätta. Kokkuvõttes on elu Wigguga imelihtne, võttes minimaalselt aega kuid jättes väärika härra hinge maksimaalselt soojust ja tänulikkust.

Wiggu on umbes 10 aastane kass, keskmist kasvu, triibulise kasuka ning kõrvadega, mis paar ampsu endast on tänavaelule jätnud. Pesaleidjasse kolis ta kaugelt lõunast Ainja külast 2021. aasta mais lootuses kuldseteks aastateks kuldne kodu leida. Ta on igati korda tehtud ja kolimisvalmis - kastreeritud, kiibistatud, parasiidi- ja ussivaba, kuid tänavaelust jäi talle külge FIV. FIV positiivsete kasside igapäevaelu nende diagnoos ei häiri. Iseloomult on ta sõbralik ja vana rahu ise ning saab teiste kassidega kenasti läbi - muidugi tingimusel, et oma toidukaussi nendega jagama ei pea.