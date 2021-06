HARULDASED VIDEOD JA FOTOD | Ooperidiiva Urve Tautsi maakoju kolis allüürnikuks lustakas karvane perekond

Lauljanna tütar Ave Raudmäe nendib, et vaatab aknast justkui Animal Planetit - pesakond teeb pidevalt palju nalja. Hiljuti näppas rebaseema töökinda ja mattis selle ilmselt kuhugi maasse. "Meil on hea meel, et karuperega tegu pole - muidu peaks endale uue suvila otsima," naljatab ta.



Ave lisab, et kuna suvekodu asub tsivilisatsioonist kaugel, külastavad neid aeg-ajalt ka hirved ja kährikud, kuid rebased seni nii lähedale pole tulnud. "Pisikesed liduvad kiiresti pessa ehk maja alla, kui meid näevad. Rebaseema teab igatahes meie olemasolust, vaatab meile otsa, aga vist aimab, et me ei tee ta perele midagi halba," arvab ta.

Ave sõnul pole pesakond seni siiski suuremaid pahandusi teinud ega näiteks prügikastis tuhninud. Kutsikad on veel tillukesed ja toituvad emapiimast.



Püsielanikud on teadlikud, et lähemat sõprust metsloomadega sõlmida ei maksa, kuna tulevikus peavad rebased oma loomulikus keskkonnas iseseisvalt hakkama saama. "Me oleme neile vaid vanni ja ämbrisse vett pannud - need meil seal muidu ka igal aastal samas kohas. Nüüd on neil vaid teine otstarve, mitte kastmisveeks vaid rebasepere veevarudeks," selgitab ta.

Lõbusaid vahejuhtumeid jagub igasse päeva; emarebane ei pane pahaks ka seda, kui teda imetamisel filmitakse ning Ave nimetab rebasepere tegemistest üles võetud kaadreid kanaliks Fox News.