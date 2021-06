Alajaama süüdanud kass hukkus põlengus

Eile kella 9.41 ajal anti häirekeskusele teada, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas on süttinud ettevõtte alajaam. Kohale saabunud päästjad tegid kindlaks, et ühte elektrikilpi oli roninud kass ning põhjustanud põlengu. Pärast alajaamast elektri välja lülitamist kontrollisid päästjad olukorra üle ning lasid elektrikutel kahjustunud kilpi parandama hakata. Kass kahjuks hukkus sündmuskohal.