Koeri Kopli lahte enam ei lubata

„Meie kindel eesmärk on, et Stroomi rannas oleks turvaline ujumas käia. Maikuus tehtud veeanalüüsid annavad ka lootust, et piisavate ennetusmeetmete toel püsib vesi ohutu,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. „Kuid olukord nõuab siiski tähelepanu, sest kahel viimasel aastal on Kopli lahe veekvaliteet Terviseameti hinnangul olnud halb. Seetõttu peab linn vajalikuks inimeste tervise ohutuse tagamiseks rakendada meetmeid suplusvee kvaliteedi parandamiseks. “

Linlasi otseselt puudutava meetmena on keelatud koerte, hobuste ja teiste loomade ujutamine ja pesemine Kopli lahes. Ka Stroomi rand jääb keeluala sisse. Supelranda on juba paigaldatud vastavad hoiatusmärgid, peagi jõuavad need kogu lahe ümbrusesse.

„Palume inimesi väga, et te oma lemmikloomi Stroomi rannas ega selle ümbruses vette ei laseks. Kuigi see pole ehk kooskõlas harjunud elukorraldusele, on see inimeste tervise huvides,“ sõnas Kalle Klandorf.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja Põhja-Tallinna linnaosa valitsus on koostamas kava suplusvee ohutuse tagamiseks. Ühe täiendava sammuna võetakse edaspidi Stroomi ranna suplusveest proove tihedamini, et vajadusel kiiresti reageerida veekvaliteedi muutustele. Täiendavaid veeproove võetakse ka läheduses voolava Mustjõe oja valgalal ja Rocca al Mare väljalasu juures. Alustatakse veel keskkonnamõjude hindamist, et paremini mõista Seewaldi kollektori mõju.