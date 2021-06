Paide kuninganna Victoria otsib oma kuningriiki

Välimuselt on neiu musta- punase-valge kirju. Tema pikk karv on pehme ja kohev. Iseloomult on kiisuke sõbralik ja eelistab seltskonnas olla. Alati on ta otsimas lähedust ja kasutab igat võimalust, et sülle saada. Päevi armastab ta veeta magades ja mängides. Teised kassid Victoriale väga ei meeldi, kuna alati on oht, et keegi tõukab ta troonilt ja saab rohkem tähelepanu. Ka lapsed jätavad ta külmaks ja eelistab nendega mitte aega veeta.