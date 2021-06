Pidu neljajalgsete tänavas: Telliskivis toimub nädalavahetusel koerapäev

Terve päeva vältel tutvustavad erinevad koolitajad ning koeraspordiklubid huvilistele erinevaid tuntud ja tundmatuid koeraspordialasid, mida kõike on võimalik Eestis oma lemmikuga harrastada. Külla tulevad ka erinevad reaalset tööd tegevad koerad ning kavas on muudki põnevad tegevused.

Koerapäeva peakorraldaja, koolitaja Maarja Kalma sõnul kujunes ürituse korraldamise idee just läbi isikliku kokkupuute. “Eesti lemmikloomakultuuris Kesk-Euroopa ja Skandinaaviamaadega võrreldes väga palju arenguruumi. Liigun igapäevaselt oma koertega linnakeskkonnas. Väga tihti on näha inimeste põhjendamatut hirmu koerte suhtes, samuti ka seda, kuidas koeraomanikud ise ei oska oma loomi toimivalt juhendada. Selleks, et näidata, kuidas koolitatud koer võib olla väga heaks kaaslaseks ja positiivseks väärtuseks ka tänases linnastuvas ühiskonnas, samuti tutvustada inimestele, millised koertega harrastamise võimalused on üldse Eestis olemas saigi alguse idee selline kõiki kaasav päev korraldada.”