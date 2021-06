Kuidas lugeda kassi tujusid silmist ja kehakeelest?

-Silmad: tema silmad võivad olla suletud või peaaegu suletud. Kui kass vaatab sind pooleldi suletud silmadega või pilgutab sulle aeglaselt, on see suur kompliment, sest nii näitab ta, et usaldab sind piisavalt ning tunneb, et ei pea sinu juuresolekul valvel olema

Kassid kasutavad suhtlemiseks kogu oma keha - sabaotsast kõrvade ja silmadeni välja. Kuigi kasside kehakeele mõistmine võib olla keeruline, võivad mõned üldised näpunäited aidata dekodeerida, mida sinu kass mõtleb ja kuidas ta end tunneb. Pea aga meeles, et iga kass on erinev ja võib erinevaid tujusid välja näidata talle iseloomulikul viisil.

Võimalik, et ühel päeval on meil seade, mis võimaldab lihtsalt ja kiirelt tuvastada oma lemmiku tundeid, lugedes tema käitumist. Seni aga peame kassi tujude mõistmiseks õppima tundma tema kehakeelt ja häälitsusi.

Mänguline/uudishimulik

Mänguline ja uudishimulik kass on tõeliselt põnev seltskonnakaaslane:

-Keha: mängulise kassi kehakeel meenutab jahti pidavat kassi

-Saba: tema saba võib elevusest väriseda ja tõmmelda või sirutuda sirgjooneliselt üles kui ta mängib teise kassi või inimesega, et näidata välja sõbralikkust

-Silmad: mänguline kass võib olla tähelepanelikult keskendunud kindlale objektile, näiteks mänguasjale või laserile

-Käitumine: mõned mängulised kassid võivad teha üksikuid häälitsusi, kuid üldiselt on nad vaikselt. Mänguline kass võib välja näidata jahipidamise tunnuseid, näiteks võib ta luurata, kükitada, söösta, käpaga vehkida, hammustada või tagajalgadega mänguasja lüüa.

Urisemine, susisemine või enese „madalamaks kui muru" tegemine võib tähendada, et mäng on läinud liiga kaugele ning mängulisest olekust on saanud pettumus või viha ning mäng tuleks lõpetada.

Stressis või hirmul

Stressis või hirmul olev kass peidab end sageli ära, sest nende instinkt on tavaliselt peita end stressori eest. Kui peitmine ei ole aga võimalik, võivad nad stressist anda märku oma kehakeelega:

-Keha: kass võib olla küürus selja või pinges kehaolekuga ja võib hakata järsku end kiirelt ja korduvalt ühe koha pealt puhastama. Teine kindel märk, et sinu kass on hirmul, on nn Halloweeni kassi hoiak - küürus selg, millel karvad püsti ning kõrgele tõstetud puhvis saba, millega soovib end näidata suuremana. Kass võib ka susiseda ja sülitada, et üritada ehmatada seda, mis või kes talle ohtlik tundub.

-Saba: kassi saba võib tõmmelda või liikuda kiirelt edasi-tagasi

-Silmad: tal on laienenud pupillid

-Käitumine: stressis kass võib ka urineerida või kergendada ennast väljaspool liivakasti. Ta võib ka jalutada madala kehaasendiga, kõrvad, pea ja saba vastu maad.

Vihane või agressiivne