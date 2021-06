Koeraga ujuma: milliseid ohtusid tuleks vältida?

Peamine on veenduda, et teie koer ikka oskab ujuda. Kuigi paljudel koertel tuleb ujumine loomulikust refleksist, on ka neid, kes vett ja ujumist võivad peljata. Sellisel juhul tuleks ujumist hakata harjutama madalas ja vaikses vees kui loom on veel noor -optimaalne vanus ujumise harjutamiseks on 3,5-4 kuuselt, mil koeral on juba kõik vaktsiinid tehtud.