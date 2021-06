Kuri parvoviirus laastab Pesaleidja kiisude ridu

"Ei, me ei pannud kogemata ühte nulli rohkem kui tegelikult mõeldud. Meie tasumata kliinikuarved on hetkel 7000 eurot ja see summa on aina kasvamas.. Seda seetõttu, et taaskord on käes soe aeg ja varjupaika on jõudnud kolooniatest kiisuemad kas tiinetena või poegadega, ja otse loomulikult ülikurja parvoviirusega," selgitab MTÜ juht Oliver Vaino.