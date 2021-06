Jäätisega lõhki toidetud või vastu seina surnuks loobitud: looma- ja linnupojad hukkuvad laste karistamatu jõhkrutsemise tõttu

Metsloomade abistajad tuletavad meelde, et innupojad peavadki üksi hakkama saama, sest ema ja isa käivad toitu otsimas, tulevad hetkeks maapeale, et poegi sööta ja lähevad jälle tagasi tööle. Igas pesas on ju mitu poega, mitte ainult üks.

„Aga siin on nii palju kasse!“ on ka väga populaarne põhjus, miks linnupoeg on üles korjatud ja koju viidud. "Seni, kuni meil on inimesed, kes kasse õue lasevad, niikaua jagub meil vabakäigukasse igasse maakonda," tõdeb ühing. Sellegipoolest ei tohi ära korjata terveid, oma vanemate hoole all olevaid linnupoegi kasside või koerte hirmus. Ka teised linnud on ohtlikud, kuid see on vanemate töö- kaitsta oma poegi.