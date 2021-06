Eesti loomakaitsjad Euroopa Liidule: ebaseaduslik loomadega kaubitsemine tuleb lõpetada ka veebis

Euroopa Komisjon on tegemas ettepanekuid digiteenuste õigusakti (DSA, Digital Services Act) muutmiseks, mistõttu kutsuvad loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts koos üleeuroopalise lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals ja teiste selle liikmetega üles arvesse võtma ettepanekuid, mis takistavad veebipõhist ebaseaduslikku loomakaubandust.

Eurogroup for Animals on koos oma liikmetega kirja pannud järgmised ettepanekud:

-Ebaseaduslikult müüdud loomi tuleb võtta kui ebaseaduslikku kaubaartiklit.

-Reklaamide heakskiitmisele tuleb kehtestada efektiivne hoolsuskohustus.

-Tuleb rakendada ennetavat informatsiooni kontrollimise protsessi.

-Mitte lubada avaldada tekste, mis on valed või eksitavad.

-Tagada õigusraamistik, mis sobib pikaajaliste väljakutsete ja tehnoloogia arenguga.

"Ebaseaduslik lemmikloomade kaubandus on probleem, mis ei tunne riigipiire, ning lemmikloomad on teema, mis mõjutab pea kõiki isiklikult. Seetõttu on oluline teha koostööd nii organisatsioonide vahel kui ka üle Euroopa," sõnas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing.

Eesti Loomakaitse Selts on lemmikloomade kaubandusega seotud probleemidega tegelenud juba aastaid. "Kahjuks on ka Eesti ebaseadusliku ja ebaeetilise lemmikloomaäriga tihedalt seotud. Eestlased on Euroopa turul nii müüjate kui ka ostjate rollis. Lisaks koertele ja kassidele müüakse seesugusel turul ka pisi- ja eksootilisi loomi. Seadusevastase loomakaubanduse all kannatavad nii loomad kui ka inimesed," kommenteeris Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu.