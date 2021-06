VIDEO | Tuulutusava vahele lõksu jäänud kass sai tõsiselt vigastada - kiisuomanikud, olge hoolsad!

Videos olev kiisu jõudis turvakodu hoole alla pärast seda, kui ta oli jäänud pakettakna tuulutusava vahele. Selle tulemusel sai ta tõsise tagakeha vigastuse.

Soojad ilmad on käes ning üha rohkem hoitakse lahti aknaid ja rõduuksi, üha rohkem avatakse akna tuulutusava. Uudishimulikud kassid, keda paeluvad õuest tulevad värsked lõhnad ja põnevad helid, suruvad oma ninanöpse õue poole. Mööda lendab linnuke, kassi tähelepanu hajub ning kass hüppab...

Sagenevad juhtumid, kus kass jääb tuulutsava vahele kinni. Halvimatel juhtudel kass sureb akna vahele. On juhtumeid, kus kass hüppab alla avatud aknast või rõdult ning nende juhtumitega kaasneb alati valu, teadmatus ja hirm.

Lemmiklooma omanikena on meil vastutus. Vastutus tagada oma väikese pereliikme maksimaalne turvalisus!Turvakodu vabatahtlikud annavad soovitusi, kuidas vältida oma nurriku kadumist.

1. Kui Sinu kass käib õues, siis luba seda vaid traksidega ja oma järelevalve all! Veendu, et rihmad on pingul, sest sageli pääsevad kassid liiga lõdvalt keha ümber pandud traksidest välja ning kaovad.

2. Toakassil välista võimalused sattuda rõdule, aknast välja kukkuda/hüpata või ukse vahelt välja joosta. Kassid on ohu tajumises väikelapse tasemel ega oska kõrgusi karta. Libedatel aknaplekkidel turnimine võib lõppeda väga kurvalt ja isegi kui kass kukkumisest taastub ning ka kodutee taas leiab, ei tasu arvata, et ta järgmine kord enam aknast välja ei roni. Kassid on väga uudishimulikud loomad ega pruugi õnnetustest õppida. Lemmiku kadumisega kaasneb Sulle suur südamevalu ning kiisule ka füüsiline valu - enneta seda!

3. Nurrumootori aknast välja pääsemise ennetamiseks saab akende ette paigaldada võre. Kasutada võib näiteks väikeste aukudega metallvõrku, millele puidust raam ümber teha ning see tugevalt aknaraami külge kinnitada. Soovitame vältida riidest (sääse)võrku, kuna mitmed kassid armastavad mööda võrku üles ronida ning teevad seeläbi küüntega võrku augu!