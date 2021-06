ŠOKEERIV VIDEO | Salajane uurimine Läti suurimas karusloomafarmis tõi päevavalgele jõhkra tõe

Dzīvnieku brīvība värskes videos on näha, kuidas minke koheldakse ja tapetakse, kui meediat ja ametnikke kohal pole. Materjali filmis tänavu kevadel aktivist, kes töötas Iecava piirkonna karusloomafarmis Baltic Devon Mink. Salaja filmitud video näitab, kuidas töötajad peksavad loomi ja viskavad neid vägivaldselt puuridesse. Lisaks on kaadreid haigetest ja vigastatud loomadest, kes on jäetud ilma veterinaarabita.

Mainitud karusloomafarmis kasvatatakse Ameerika naaritsaid ehk minke. Paaritumise hooajal peavad töötajad mingid kinni püüdma ja neid puuride vahet liigutama ehk nad viskavad emaseid puuridesse erinevate isastega. Loomad põiklevad vastu, üritavad põgeneda, urineerivad töötajate peale ja hammustavad neid. Kui loomad käsi hammustavad, kasutavad töötajad sageli abinõuna vägivalda, et end loomade haardest lahti saada.

Loomuse juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul on videos nähtu väga häiriv ja võigas. "Kas tõesti on karusnahkne krae, mütsitutt või võtmehoidja väärt niivõrd julma hinda? Taoline vägivald ei ole aktsepteeritav ühegi liigi vastu ja mul on hea meel, et Eesti on otsustanud sellele tööstusele lõpu teha. Loodetavasti astuvad ka lätlased vajalikke samme ning Läti lisandub peagi karusloomafarmid keelustanud riikide nimekirja," rääkis Post.

Kuna loomad on karusloomafarmides kinni väikestes puurides, pole emastel võimalik põgeneda isaste vägivaldse käitumise eest ning mõnikord puretakse nad surnuks. Paljudel loomadel tekitab intensiivne paaritumine põletikku suguelundite piirkonnas. Vigastatud ja haiged loomad ei saa aga veterinaarabi, vaid sageli jäetakse nad puuri surema või lämmatatakse gaasikambris. Pärast paaritumise hooaja lõppu lämmatatakse isased mingid gaasiga, ent mingid ujuvad ja sukelduvad looduslikus keskkonnas palju, mistõttu suudavad nad kaua hinge kinni hoida ning võivad ka veel pärast 10 minutit lämmatamist elus olla.