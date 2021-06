Miks nad seda teevad? Teadlased ei mõista siiani lindude sipelgavanni põhjust

Mees jagas fotot ka sotsiaalmeedias ning linnuspetsialistid selgitasid talle, et tegu on lindude spetsiaalse käitumisega, mida inglise keeles nimetatakse "anting". See tähendab, et lind laseb sipelgad oma sulgede vahelt nahale liikuma ning naudib sipelgavanni. Passiivse vanni puhul lamab ta maas ja laseb putukatel toimetada. Selles, mis on selle harjumuse põhjuseks, pole teadlased siiani üksmeelele jõudnud: arutletakse selle üle, kas nii on võimalik vabaneda parasiitidest, lasta kohendada oma sulgi või kiirendada hoopis sulgede kasvamist.