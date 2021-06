Uskumatu lugu: sukelduja pääses vaala suust elusana

Packard rääkis, et arvestas ka temaga kaasas olnud hapnikuballooniga, millest võimaluse korral hingata, kuid sellegi varud pole lõpmatud. "Ütlesin endale: nii, nüüd ongi kõik. Siia sa sured! Mõtlesin oma naisele ja lastele, teadsin, et pääsemisvõimalust pole."

Merebioloogid on juhtunu üle hämmingus, kuna vaal on üldiselt oma toidu suhtes küllalt valiv. "See on umbes nagu istuda mõnusalt õhtusöögilauda ja hammustada kogemata kärbest," kirjeldas Charles Mayo vaala võimalikke tundeid.