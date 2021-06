FOTOD | Legendaarne hulkurkoer Žorik sai elu esimese kaelarihma!

Vanuse järgi võiks Žorik juba koerte paradiisis olla, kuid vanake ilmutab hämmastavat elujõudu ning on pensionipõlves ka paikseks jäänud. Juba aasta aega on ta elanud Viktoria juures ja lasknud enda eest hoolitseda. Möödunud nädalal astus ta perenaisele esmakordselt ilma kutsumata ligi.

Naise sõnul ei ole Žoriku tervis aasta jooksul halvenenud. Kuigi möödunud suvel võis karta, et pea 20-aastase koera lõpp on lähedal, toimetab ta praegugi talle jõukohases tempos, vahel teeb Viktoria teiste koertega kaasa ka mõne lühema jalutuskäigu. "Saba on tal küll nagu pulk, aga ta püüab seda ikkagi liputada. Tagumised jalad liiguvad ka veidi kehvemini ja vahel käivad tal peal epilepsiahood, aga nende vastu saab ta rohtu, nii et arvestades tema vanust läheb tal täitsa hästi," jutustas perenaine.