Erakordse operatsiooni ootel Magic palub võimalust ellu jääda

Magic leidis tänavalt tee MTÜsse Cats Help septembri keskpaigas. Ta oli vaikne, kõhn ja tundus väga väsinud oma rändurielust. Juba esimesel ööl sai selgeks, et tema tervisega pole kõik korras - tal avastati epileptilised krambihood.

Tema hoiukodu tunnistab, et nüüd, olles 9 kuud iga päev tema seisundit jälginud ja temaga tegelenud, teab kui suur õnn ja juhus see on, et epileptiliste krampidega loom, eriti kui ta veel õues elab, üldse elus on. Selline loom on kerge saak rebastele, kuid ka lihtsalt autoteele sattumine võib selliste hoogudega saatuslikuks saada. On alust arvata, et kiisu visati kodust välja just tema „seletamatute" krambihoogude pärast..

Magicul võtab hoogudest toibumine tunde, ta jääb loiuks ja on segadusse aetud. Midagi ta nagu mäletab, kuid pigem tundub ta ka ise imestavat, mis temaga tegelikult juhtus. Krambihoo ajal tõmbub ta keha rulli ja siis algab meeletu, ebaloomulik, tugev ja kindlasti valus viskumine mööda ruumi. Lihaste- jõu kadumise tõttu ei pea ka kassi seedetrakti ja põis: kass veedab hiljem tunde end lakkudes, vaibad, linad ja kõik muu tuleb ilmselgelt puhastusse viia.

Loomaarst Ranno Viitmaa, Eesti üks tuntumaid neurolooge, oli valmis oma kliinikus kassi läbi vaatama, kuid selle eest nõutav summa oli väga krõbe. MTÜ otsustas siiski raha välja panna, ülejäänud kattis hoiukodu. MRT uuringu pilt näitas ära, milles asi: ligi kolmandik Magicu ajust on täidetud vedelikuga, mis seal tegelikult olema ei peaks. See vedelik surub arvatavasti ta aju teistele osadele sellisel määral, et põhjustab nii agressiivsust kui ka äkilisi krambihooge. Aja möödudes see vedelikku täis tsüst aina suureneb.

Tänu rangele ravirežiimile, mis paneb ka hoiukodule omad piirangud, saab Magic siiski elada oma maagilist elu, mis koosneb elavast huvist hea toidu vastu ja suhtlemisest inimestega. Ta saab 4 korda päevas elupäästvaid tablette, ilma milleta oleks ilmselt ta elu talumatu, sest kassidel võivad krambid kesta tunde.