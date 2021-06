VIDEOD JA FOTOD | "Poole tunni pärast oleks ta surnud olnud!" Eluohtlikus seisundis päästetud kitsetüdruk õpib nüüd koertelt kombeid

"Kus teda edasi hoiti, et ta süüa ei saanud, teab vaid Roosi ise: ta on 5-7 kilo alakaalus ja seda on väikesele kitsele väga palju," tõdeb MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg, kelle hoole alla sattus Roosi pärast seda, kui oli oma eelmisele omanikule tagastatud. Vahepeal oli loom juba linna hulkumagi jõudnud.

Pikaajaline nälg ja stress tegid aga oma töö ja keha tahtis alla anda. "Õnneks Roosi vaim oli ja on valmis elama maailma parimas kodus, seega ta ei andnud alla. Ei andnud ka meie alla," jutustab Irmeli. Tema sõnul Roosi krambitas, tõmbas pead seljale, ei seisnud püsti, taarus. "Tollel hetkel tundsin ennast maailma suurima käpardina, kuna kitsedest ei tea ma midagi ja abi ei oska anda," tunnistab Irmeli, kes on pidanud nüüd kitse hingeelu ja harjumusi A-st ja B-st alates omandama.

Sõbranna Riina Pernau soovitusel pöördus Irmeli Roosiga kiiresti Saaremaale arstile. "See oli elu kõige hirmsam sõit. Sõit surmaga võidu. Kohale jõudsime viimasel hetkel. Roosi enam ei seisnud, silmad olid hallid ja klaasistunud," kirjeldab naine, kelle sõnul veterinaar Laine Sünter nentis, et pool tundi hiljem oleks kits surnud olnud. "Mässasime poolteist tundi, et eluvaim sisse saada! Praegu on ta kodus sööb-joob ja varastab koerte gängi toitu."