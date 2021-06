Euroopa nahkhiired võivad inimest nakatada sadade tuhandete viirustega

Ajakirjas Science hiljuti avaldatud uurimus väitis, et teadlaste pilgu alt peidus võib siiani olla lausa 1,7 miljonit erinevat viirusetüüpi. Kuigi need kõik inimest ei ohusta, arvatakse umbes pool miljonit olevat zoonootilised ehk loomadelt inimesele nakkuvad.

Üha enam tuleb päevavalgele just selliseid viirusetüüpe, mille puhul on alust kahtlustada, et need levivad inimeste ja loomade vahel. Zürichi Ülikooli teadlased uurisid 14 kohalikku ja 4 sisse rännanud nahkhiireliiki, leides neilt 39 erinevat viirust, millest 16 võivad ohustada ka teisi selgroogseid.

Teadlaste sõnul on oluline luubi all hoida just nahkhiiri, selgitamaks välja viirusetüüpe, mis võivad neilt edasi liikuda teistele loomadele, sest sealt on inimesteni juba lühem tee. Sellel on oluline roll tulevaste pandeemiate ennetamisel.