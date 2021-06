Lein Joe Bideni peres: Saksa lambakoer Champ suri 13-aastasena

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

Champ'i kaaslaseks oli ka teine Saksa lambakoer, kel nimeks Major Biden - too võeti perekonda 3 aastat tagasi. Kui Champ'il läks Valge Majaga kohanemine kergesti, siis Major'i puhul oli tee okkalisem: sealsetes ruumides leidis aset üks juhtum, kui viimane ründas kahte nurga tagant saabunud võõrast inimest. Major Biden on alates tollest ajast läbinud täiendava treeningu ning Joe Biden on väitnud, et enamik Valge Maja töötajaid on koeraga rahul.