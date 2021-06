Mis oleks, kui veedaks jaanid lihavabalt? Loomakaitsjad jagavad soovitusi

"Jaanipäev on saanud juurde lihapüha maine, kuid see ei peaks nii olema. Aina enam inimesi on hakanud oma toidulauda kriitilisema pilguga vaatama ning kutsume kõiki üles jaanipäeval katsetama hoopis veganroogasid. Täistaimsete lihaasendajate ja veganšašlõkkide valik pole olnud nii mitmekülgne kui praegu, seega saavad uute maitsetega jaanipäevale särtsu lisada ka need, kes ei soovi kulutada toidu vaaritamise palju aega, vaid otsivad kiiremat lahendust," selgitas Loomuse veganprogrammi Taimsed Valiku programmijuht Anu Tensing.