6 suvist ohtu, mille eest oma lemmikut kaitsta

Kui tead varasemast, et lemmik on nõelamise suhtes ülitundlik, soeta koju vajalikud ravimid ette ära. Kui loom muutub loiuks, väriseb või oksendab ning tema hingamine muutub raskeks, võta ühendust loomaarstiga.

Rotimürgil on vere hüübimist takistav toime. Sümptomid kujunevad välja 1-7 päeva jooksul, mitte kohe. Kui loom on saanud mürgistuse, esineb tal verejooksude tekkimisel loidust, kõhulahtisust, verd roojas ja uriinis või silma eeskambris, hingamisraskust, verejooksu suust ja ninast, verevalumeid. Muud mürgid ja kemikaalid võivad samuti põhjustada loidust, seedehäireid, ilavoolu, krampe, hingamisraskust ja surma. Tänapäeval on sagenenud koertel ka kanepimürgistused. Kanep on koerale ohtlik ja selle ravi erineb paljudest teistest mürgistustest.

Kui loom on mingisugust mürki söönud, tuleb igal juhul kontakteeruda loomaarstiga. Väga hea, kui saab visiidile kaasa võtta tarbitud aine pakendi. Mida rohkem on arstil infot, seda lihtsam on tal koostada raviplaani. Erinevalt koerast, ei tohi kassi kodus ise oksendama ajada. Kassiga tuleks kohe minna loomakliinikusse. Koera võib ajada esmaabina oksendama, kui ta on teadvusel, tal ei esine hingamisraskust, ta ei oksenda iseseisvalt ja mürgise aine söömisest on möödas alla 2 tunni.