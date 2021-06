Aita kanad puurist välja: loomakaitsjad alustasid annetuskampaaniat

Alanud annetuskampaania on üleminek edukalt lõppenud karusloomafarmide keelustamiselt üle uutele väljakutsetele ja järgmistele sammudele kanade heaolukampaanias. Ühtlasi on see osa organisatsiooni neljanda tegutsemisaasta tähistamisest. Nähtamatud Loomad on nelja aasta vältel veennud 40% Eesti jaekettidest ja sadakond muud toidufirmat üle minema puurivabade munade kasutamisele või müügile.