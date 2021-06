Keisrilõike teel ilmale tulnud nunnu kiisupesakond palub emale abi

Alma on endine tavaline õuekass, kellel kodu ei ole arvatavasti kunagi olnud. Ühel ilusal kevadpäeval aitasid aga head inimesed ta tänavalt ära ning õnneks ka kohe arsti juurde. Seal selgus, et Alma on tiine ja pojad peaksid sündima juba õige pea. Hoiukodu, kus Alma ennast sisse seadis, oli juba väga elevil, sest peagi oli ju tulekul terve pesakond uusi tegelasi.