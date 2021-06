"Guugeldasin, keda ma parasjagu päästan!" Loomaõiguslasest kunstnik puhus tundmatule linnule elu sisse

Võtsin oma hoolealuse peopesale. Rääkisin, et ta on ilus ja kõigile väga vajalik ning et ta peab tingimata ellu jääma, sest meil ei ole plaan B-d. Püüdsin teda meeveega toita. Alguses paistis, et linnuke suigub unne, kuid korraga avas ta silmad ja ta pilk lõi särama. Liigutasin kätt aegamööda paremale ja vasakule. Tiivuline pööras pead, uudistades seda maailma, kuhu ta oli linnukehas sündinud. Ometi polnud ta veel valmis uutele seiklustele vastu minema. Asetasin linnu uuesti puu alla, et vahepeal kassiga jalutamas käia ja siis tema juurde naasta.