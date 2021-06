Koeraga tööle: kuidas garanteerida, et neljajalgne sõber kontoris mõistikult käitub?

2.Harjuta teda töökeskkonnaga Halvad harjumused nagu jooksmine, haukumine ja inimeste peale hüppamine ei meeldi kellelegi. Seega peab kontorisse minekule eelnema treening. Koerad naudivad õppimist, seega hakka tööpostile naasmist ette valmistama trikkide ja käskluste õpetamisega. Haukumist vältida on keerulisem, kuid parim vahend selle puhul on ignoreerimine. Julgusta ja tunnusta kutsut, kui ta käitub sobival viisil.

3.Sotsialiseeri! Tutvusta koera oma töökaaslastele, hoia teda rihma otsas ja jaluta läbi tööruumid. Kui kontoris on teisigi koeri, tehke esmalt ühine jalutuskäik neutraalsel pinnal. Jälgi märke stressist või ärevusest. Harjuta oma koera autosõitudega, et ta ei seostaks neid vaid loomaarstil käimisega.

5.Tunne stressimärgid ära

Kui koer ilmutab töökeskkonnas stressimärke, on mõistlikum ta koju viia, samuti mainida kolleegidele, et loom ei tunne end parasjagu hästi. Kõik koerad ei ole seltsivad ning tähelepanu võib neid väsitada. Sinu koer on ilmselt närviline, kui ta lakub oma huuli, tõmbab kõrvad lidusse, väriseb, kratsib end pidevalt, tõmbab saba jalgevahele, väldib inimeste pilke, uriseb või haugub. Sellisel juhul on mõistlik talle töökeskkonnast puhkust anda.