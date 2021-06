Et ei juhtuks äpardusi: kuidas teha innaaeg lihtsamaks nii lemmikule kui loomaomanikule?

Emaste loomade puhul on peamiseks probleemiks veritsemine ja sagenev urineerimisvajadus. „Kõige kindlam viis ennetada õnnetusi või vereplekke on koeramähkmete kasutamine. Siinkohal on oluline valida õige suurus ja mudel, sest isastele ja emastele loomadele pakutakse erineva disainiga mähkmeid. Mähe peab püsima jalas ning olema samas lemmiklooma jaoks mugav,“ rõhutab KIKA lemmikloomapoodide jaekaubanduse juht Ksenia German. Sealjuures ei pruugi mähe olla üldse lemmikloomale mõjuda alandava või ahistavana - pigem tekitab paljudes koduloomades hoopis stressi see, kui toas õnnetus peaks juhtuma. Seega võib mähe pakkuda teie lemmikule keerulisel perioodil hoopis teatavat turvatunnet.

Kui teie emane koer või kass puhastab end piisava tähelepanelikkusega ise ning plekke ei teki ka innaajal, tasuks vähemalt kaaluda mähkmelapi kasutamist. See on tarvilik juhul, kui loomal peaks tekkima ootamatu pissihäda, mis sel perioodil on üpris tavapärane. Ebameeldivate lõhnade vältimiseks soovitab Ksenia German kasutada spetsiaalseid pihustatavaid puhastusvahendeid, mis eemaldavad plekid ning neutraliseerivad ka kõiksugu ebameeldivad lõhnad.

Innaajal muutub ka loomade käitumine – nad võivad nõuda tavapärasest enam tähelepanu, olla närvilisemad ning sõnakuulmatumad. See on tegelikult igatepidi normaalne hormoonidest tingitud ajutine käitumishäire, mille pärast ei tasu muretseda. Siiski on Ksenia Germani sõnul mõningad lihtsad nipid, kuidas looma rahustada. „Näiteks on sellistel puhkudel tõestatud toime aroomiteraapial. Siseruumide lõhnastamine näiteks looduslike lavendli või muskaatsalvei aroomiõlidega leevendab looma stressitaset ning lisaks on meeldiv ka inimestele,“ soovitab Ksenia German.

Steriliseerimata loomade omanikele paneb Ksenia German südamele, et nad ei jätaks oma looma järelevalveta, sest ka põgusam omapead uitamine võib lõppeda soovimatu tiinusega.