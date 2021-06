FOTOD | Tallinna loomaaia elevandid jälgivad kaalu

Hiljuti võeti ette elevantide kaalumine ja londikandjad said taas kolmekesi koos aega veeta. Kaalumine ei läinud libedalt, sest nagu ikka ei soostunud elevant Fien esiti kaalule astuma. Ometi ei ole tal midagi häbeneda – ta on kenasti alla võtnud ja tema kaalunumber on nüüd 4,3 tonni. Elevant Draay kaalub stabiilselt 4,5 tonni. Elevant Carl aga on samuti alla võtnud – kaal näitas 5,6 tonni.