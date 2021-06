Ilma lihata ei saa: mis peaks tegelikult sisalduma kassi toidus?

On eelkõige väga oluline, et valiksite oma kassile tema vanuseetapile sobiva toidu. Näiteks kassipoeg joob esimestel nädalatel emapiima. Pärast seda võite aeglaselt hakata tutvustama tahket toitu. Kassipojad vajavad palju valku ja rasva, seega kassipoegadele mõeldud kuivtoit on tegelikult esimene eluaasta ääretult tähtis!

Samuti on väga olulised A- ja B12-vitamiinid , mida leidub rohkelt loomsetes saadustes. Paljud soovitavad kassile anda toidulisandeid, mis sisaldavad tauriini, A- ja B12-vitamiini, kuid see ei ole hea mõte. Kassid peavad saama vajalikud toitained oma toidust ning toidulisandid ei asenda nende lihatarbimist. Toidulisandid võivad põhjustada vitamiinide ülekülluse ning sellel on kassi organismile omakorda negatiivne mõju.

Tauriin on kassidele väga oluline aminohape. Seda leidub peamiselt valgurikastes loomsetes saadustes nagu liha, kala, koorikloomad, linnuliha, õllepärm, munad ja piimatooted. Koerad suudavad tauriini ise toota, kuid kasside keha seda ise ei tooda - see tähendab, et kassid peavad seda toidust saama. Tauriini defitsiit võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, sealhulgas pimedaks jäämist ja südamepuudulikkust.

Kindlasti tekib küsimus, miks kassid vajavad liha, samas kui koerad suudavad liha tarbimata elada täisväärtuslikku elu. See on tingitud asjaolust, et kassid vajavad rohkem valke ja aminohappeid, kuna nende organism seedib neid kiiremini kui koertel.

Inimesed, karud ja sead on omnivoorid, see tähendab, et nad söövad kõike. Kuid kassid on eelkõige siiski karnivoorid, nende organism paraku vajab liha. Kassidel on tavapärased karnivoori tunnused - ettepoole suunatud silmade asend aitab neil saaki paremini jahtida. Kassi organism on loodud jahipidamiseks - voolujooneline keha, kihvad, karnasaalhambad. Ka kodukassid on alati valmis saaki jahtima.

On palju olnud juttu teemal, milline toit siis õieti kassile sobib. Varjupaigas olevate vabatahtlikena ja meeskonnana loovutame kasse igapäevaselt ja arvamusi ning suhtumisi kassitoidu teemadel on seinast-seina. On aeg rääkida lahti, mida me ootame meilt kassi soovijalt, et teaksime, et loom saab päriselt hea kodu ning kvaliteetse toidu.

Olulisim on jälgida koostist. Seda seetõttu, et koostises loetletakse seesolevad asjad protsentuaalselt kasvamisest kahanemise järjekorras. Kui esimene, mis koostises silma torkab, on mais, tärklis või jahu, ongi seda protsentuaalselt antud toidus kõige enam. Küll aga ei vaja kass maisi, tärklist ega jahu oma igapäevatoidus kõige enam, seega tuleb valida kõrgeima lihasisaldusega toit, kus oleks ka muud vajalikud toitained esindatud.

Whiskasi kodulehel toodud kuivtoidu sildil on esimese asjana näha teravili, seejärel liha ja selle kõrvalsaadused, NELI protsenti värvilistes graanulites, samamoodi ka köögiviljade sisaldus.

Siit tekib kohe järeldus - "see on odav ja kass sööb seda nii palju, et eluilmas ei jõua osta kvaliteettoitu samas koguses?" Lükkame selle ümber. Muidugi sööb kass seda palju, sest ta ei saa sellest toiteväärtust mitte mingisugust. See täidab tema kõhu umbes tunniks-kaheks, peatselt läheb ta uuesti seda nosima, sest juba on kõht tühi. See on sama kui võrrelda McDonaldsit korraliku kodutoiduga. Esimesega läheb kõht tühjaks umbes kahe tunni pärast, kuid praest jääb kõht täis tundideks.

Mida kvaliteetsem on toit, seda vähem seda kulub, sest kvaliteettoidus on toiteväärtus kõrge. Vähekvaliteetse toitudega kipub sagenema ka mure, et need ei toeta organismi ning organeid piisavalt - tihti on ca 8-10aastastel kassidel läbi neerud või maks ning nende edasine elukvaliteet tohutult madal ja elu vaevarikas. Seega kassi igapäevane toit ei ole koht, kus kokku hoida, sest kipub ilmnema tõsiasi, et hiljem tuleb see kokkuhoiusumma tasuda kliinikule mitmekordsete arvete näol, kui kassi elu eest võidelda tuleb.

Kui viia õigesti läbi toortoitumist, on see ilmselt tõepoolest parim toit sinu loomale, sest nii saavad ta hambad päriselt lihaga toimetades seda, mida nad vajavad. Kindlasti on neid, kes toortoitumisega tegeleda ei jõua, taha ega viitsi, seega on oluline leida need kõige paremad ja õigemad kassidele mõeldud kuivtoidud. Pesaleidja poolt on kõrgelt hinnatud kuivtoidud brändidelt nagu Applaws, Aatu, Meowing Heads, Carnilove. Nendes on lihaprotsent tõesti piisavalt kõrge, muud toitained samuti tasakaalustatud. Pesaleidja vabatahtlikud ja töötajad annavad hea meelega kassisoovijale nõu, mis on parim toit ja kuidas see kassi elu päriselt mõjutab. Enda toitumist me ju jälgime, miks siis mitte oma lemmiklooma oma?