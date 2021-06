Kui igavesti ei saa, aita ajutiselt: äpp viib kodutu looma sobiva hooldajaga kokku

Hoiukodu vajavad enamasti kassipesakonnad ja mittesotsiaalsed kassid. Hoiukodu on abiks kassidele, keda ei saa mingil põhjusel veel päriskoju loovutada. See on kassi jaoks justkui vaheetapp tänavalt tuleku ja päriskoju mineku vahel.

Põhjuseid, miks kass ei saa varjupaigast otse päriskoju minna, on mitmeid. Kõige levinumad hoiukodu otsijad on siiski kassipojad ja sotsialiseerimata kassid. Kui kassipojahooaeg kevadel pihta hakkab, siis satub paraku varjupaikadesse üsna tihti mõnepäevaseid pesakondi, kellel ei ole ema. Need õnnetukesed saadamegi võimalusel hoiukodusse, kus neid lutiga toidetakse ning nende eest muul moel hoolt kantakse. Kui kassipojad on kosunud, kasvanud ja iseseisvunud, siis on juba mõnekuuselt võimalik nad otse hoiukodust päriskoju saata. Aeg-ajalt otsime hoiukodusid ka pesakondadele, kellel ema olemas. Seda seetõttu, et hoiukodu keskkond on nii emale kui ka poegadele stressivabam.

Ka sotsialiseerimata kassidele tuleb hoiukodu vaheetapp väga kasuks. Need kassid on enamasti terved, steriliseeritud/kastreeritud ning vaktsineeritud ja justkui valmis minema uude koju. Tihti ei paista nad oma argliku iseloomu tõttu kassitoas välja ning võivad varjupaigas oma igavest kodu oodata isegi aastaid. Praktika on näidanud, et sellised kassid muutuvad hoiukodus kõigest mõne kuuga sotsiaalseteks ja sõbralikeks lemmikuteks.

Üks selline kass on näiteks Rabarbara, kes elab praegu Mayra juures hoiukodus. Rabarbara on kaunite roheliste silmadega triibik, kes veetis varjupaiga kassitoas pea terve aasta ning jäi seal oma arglikkuse tõttu märkamata. Neli kuud tagasi kolis Rabarbara hoiukodusse. Mayra sõnul on kass lühikese ajaga muutunud väga julgeks ja sotsiaalseks loomaks, kes juba üsna varsti on valmis oma uude koju minema.